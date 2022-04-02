Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı

02.04.2022 05:46

- Madencilerin yerin 300 metre altında sahur sevinci 8 aylık işçinin madende ilk sahur heyecanı Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin 300 metre altında birlikte yaptı.

- Madencilerin yerin 300 metre altında sahur sevinci

8 aylık işçinin madende ilk sahur heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin 300 metre altında birlikte yaptı. 8 ay önce maden ocağında işe başlayan 24 yaşındaki maden işçisi Sefer Altay ise mesai arkadaşlarıyla ilk kez ailesinden uzakta oruca niyetlendi. İşçiler; duaların ardından yeniden mesailerine devam etti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren Arılar Madencilik'e ait maden ocağında üretim için hazırlık çalışması yapan maden işçileri yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Gece vardiyası işçileri 00.00'da girdikleri maden ocağında saatler sahur vaktini gösterdiğinde mesailerine ara verdi. İşçiler yanlarında getirdikleri domates, salatalık soğan, yoğurt, konserve ve ekmekten oluşan sahur sofrasını kurarak birlikte sahur yemeği yedi.

8 aylık mesaide ilk sahur heyecanı

Pandemi dolayısıyla memleketi Zonguldak'a taşınan 24 yaşındaki Sefer Altay isimli maden işçisi, "Daha önce Zonguldak civarlarında çalıştım. İstanbul'da çalıştım. Pandemi dolayısıyla Zonguldak'a gelmeye karar verdim. Askerliğimi yaptım, iş aramaya başladım. Arılar Şirketi'ne başvuru yaptım. İşimi devam ettiriyorum. Başlayalı 8 ay oldu. Beğendim güzel işyeri. Arkadaşlar ortamı da iyi. Madencilik ağır bir iş ama güzel. Önemli olan zaten işyeri ve arkadaşlar. Madencilik hayatımda ilk defa sahur yaşıyorum. Ailemden ayrı olduğum için biraz üzgünüm ama arkadaşlarımla mutluyum. Buraya girince dışarıda olanları unutuyorum" diye konuştu.

"İçimizde buruk bir sevinç var"

22 yıllık maden işçisi Erdoğan Bozma da ailelerinden uzakta olsalar da mesai arkadaşlarıyla aile olduklarını ifade ederek, "Öncelikle Ramazan'ın milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 22 yıldan beri Arılar Madencilikteyim. Gayet de memnunuz. İçimizde tabi Ramazan dolayısıyla ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Arkadaş ortamında gayet iyiyiz. Her sene aynı sahuru bu maden ocağında yapıyoruz. Yeri geliyor sahurda, yeri geliyor iftarda evimizde oluyoruz. Öncelikli dileğim Ramazan'ın milletimize hayırlı olması, Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Sahurda domates, salatalık, konserve ve içeceğimiz var. Sahur bitti tekrar işimize döneceğiz" dedi.

15 yıllık maden işçisi Güngör Soylu, "15 yıldan beri buradayım. Hemen hemen gerek sahurda, gerek iftarda arkadaşlarımızla Ramazan ayı geçiriyoruz. Şimdiden İslam Alemi, Türk Halkı'nın Ramazan Ayı'nı kutluyorum. Bayramı da tebrik ediyorum. Ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Ama arkadaşlarımız da bizim ailemiz. Hemen hemen 15-20 senedir burada beraberiz. Onlar da bizim ailemiz. Kendi ailemizden uzaktayız ama arkadaşlarımızla beraber Ramazan Ayı'nı geçiriyoruz. Bu sahur Ramazan Ayı'nın ilk sahuru" diye ifade etti.

Yemeğin ardından dualar eden işçiler Ramazan Ayı'nın hayırlı olmasını dilediler. İşçiler sofrayı topladıktan sonra mesailerine devam etti.

Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı
Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı

YORUMLAR
500
Edirneli davulcular vatandaşı sahur manileri söyleyerek uyandırdı Edirneli davulcular vatandaşı sahur manileri söyleyerek uyandırdı Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Madencilik, Zonguldak, Ramazan, Altay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 05:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement