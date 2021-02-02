Madenciler "Kara elmas"ın peşinde yer altında ter döküyorlar - Son Dakika

Amasya'da yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak nitelendirilen kömürü gün yüzüne çıkarmak için alın teri döken madenciler, dünyanın en zorlu meslekleri arasında gösterilen işlerini büyük özveriyle sürdürüyor.

Her gün yer altına inen madenciler, risklere rağmen zifiri karanlıktaki "kara elması" toprak üstüne çıkararak, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Fener ve baret ışıklarıyla aydınlanan "mutlak karanlık" olarak tabir edilen maden ocağından kömür çıkararak ekmeklerini kazanan maden işçileri, vardiyalarına göre geldikleri ocakta hazırlıklarını yapıp ekipmanlarını kontrol ederek yer altına iniyor ve ekmek mücadelesini ölümü göze alarak sürdürüyor.

"Maden ocağı da aynı asker ocağı gibidir"

Maden işçisi Kerim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madene giren kişinin dışarıyla ilişkisini kesmesi ve son derece dikkatli olması gerektiğini anlattı.

"Şu an yerin 300 metre altında çalışıyoruz." diyen Kaya, şöyle devam etti:

"İşimizi severek yapıyoruz, zaten sevmeden bu iş yapılmaz. Madencilik diğer işlere göre daha zor çünkü içeriye girdiğinizde dışarıyla irtibatınız yok. Kendinizi yer üstündeki kadar, rahat ve güvende hissedemiyorsunuz. Biz maskelerimizi mesleğe başladığımızdan beri tozdan korunmak için kullanıyoruz. Şimdi yer üstünde salgından dolayı kullanılıyor ama biz yıllardır bu maskeleri kullanıyoruz."

Maden ocağını asker ocağına benzeten Kaya, "Maden ocağı da aynı asker ocağı gibidir, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bir arkadaşımız düşse, diğer arkadaş kendi canını hiçe sayarak o arkadaşını dışarı çıkarmak ister. Madencilikte dostluk, güven ve arkadaşlık çok ileri düzeydedir." diye konuştu.

"Arkadaşlarımız burada zorlu bir mesai yapıyor"

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, çalıştıkları maden ocağında, 1965 ve 1990 yıllarında meydana gelen grizu patlamaları sonucu yüzlerce madencinin hayatını kaybettiğini ancak son yıllarda çalışma şartlarının ve güvenlik önlemlerinin iyileştiğini söyledi.

Madenciliğin, dünyada yapılacak en son işlerden biri olarak görüldüğüne işaret eden Güven, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız burada zorlu bir mesai yapıyor. Onun için burada emek veren madenci arkadaşlarımızın aldığı para kuruşuna kadar helaldir. Burada kardeşlerimiz üretmenin ve evlerine ekmek götürmenin derdindeler. Arkadaşlarımız helal para kazandıkları için mutlular, bugünler de geçer inşallah, salgın da biter. Önemli olan ülkemizin geleceği, Allah devletimize zeval vermesin. Maden ocağımız güvenlik açısında son derece geniş imkanlara sahip. Bize bu imkanları sağlayan işverenlerimize teşekkür ediyoruz."