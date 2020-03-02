Madenciler ocağa girmeden önce Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
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Madenciler ocağa girmeden önce Mehmetçik için dua etti

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, şehitler ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için Mehmetçik'e dua etti.

Madenciler ocağa girmeden önce Mehmetçik için dua etti, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, şehitler ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için Mehmetçik'e dua etti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, gündüz vardiyası öncesi ocak girişinde toplandı. İdlib'deki saldırıda şehit olan Mehmetçik için dua edilerek Kuran-ı Kerim okundu.Ocak girişine, 'Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren madencinin yanında' yazılı pankart asıldı. Madenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için Mehmetçik'e dua etti. İşçiler, okunan duaların ardından maden ocağına inerek mesailerine başladı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:51 Kaynak: DHA
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