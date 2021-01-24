Madenciler orman izinlerinin makul sürede sonuçlanmasını istiyor - Son Dakika

Madenciler orman izinlerinin makul sürede sonuçlanmasını istiyor

24.01.2021 11:25
Madenciler orman izinlerinin makul sürede sonuçlanmasını istiyor, System.String[]

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu olan orman izinlerinde bazı başvuruların üzerinden 18 ay geçmesine rağmen sonuçlanmadığını belirterek, bu sürecin öngörülebilir olmasını ve makul sürelerde...

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu olan orman izinlerinde bazı başvuruların üzerinden 18 ay geçmesine rağmen sonuçlanmadığını belirterek, bu sürecin öngörülebilir olmasını ve makul sürelerde sonuçlanmasını istedi.

İlci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madenciliğin Türkiye için önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Madencilik sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki payının 4,3 milyar doların, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının ise yüzde 1'in üzerinde olduğunu belirten İlci, sektörün 6 bin 200'e yakın iş yerinde 120 bin civarında çalışanı istihdam ettiğini vurguladı.

İlci, sektörün üretim, ihracat ve istihdam alanlarında daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu ama izin prosedürlerinin madencileri yorduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maden işletmeleri birden fazla mevzuata tabi olarak faaliyetlerini yürütüyor. Maden ve Orman kanunları ve bu kanunlar çerçevesinde yürürlükte olan yönetmelikler işverenleri ilgilendiren mevzuatın en önemlileri. Maden sektöründe aşılması gereken bir kısım ağır bürokratik prosedürler ve yüksek maliyetler, mevcut yatırımcıların motivasyonunu düşürürken, sektöre yeni yatırımcı gelmesini de engelliyor. Bundan dolayı sektörümüzün temel beklentisi, 'tek durak ofis' şeklinde çatı bir yapılanmaya gidilmesi. Böylece tüm izin ve ruhsatların tek merkezden verilmesi sağlanabilir."

"İzin bedeli hesaplanmasında rasyonel parametreler kullanılmalı"

Madencilerin, orman mevzuatı ve bununla ilgili uygulamalarından kaynaklı sıkıntılarının artarak sürdüğüne dikkati çeken İlci, bunlar arasında yüksek orman izin bedelleri ve izin süreçlerinin olağan dışı şekilde uzun sürmesinin ilk sıralarda geldiğini vurguladı.

İlci, madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu olan orman izinlerinde bazı başvuruların üzerinden 18 ay geçtiğini belirterek, "Bu izinlerin, süreçlerin öngörülebilir olması ve makul sürelerde sonuçlanması sağlanmalı. Yatırıma karar veren işverenlerimizin projelerini ne kadar sürede hayata geçirebileceklerini daha işin başında yaklaşık da olsa bilmesi gerekir. Aksi halde basiretli bir iş insanının ne zaman gerçekleşeceğini ve nasıl sonuçlanacağını bilmediği bir yatırım kararını alması takdir ederseniz ki mümkün değil." dedi.

Orman izin bedellerinin arazi bedelinden bile fazla olduğunu ifade eden İlci, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde 2021 yılı için belirlenen ağaçlandırma bedeli 1 hektar için 35 bin 60 lira, arazi izin bedeli 1 hektar için 105 bin 180 lira, teminat bedeli ise (1-10 hektar arası yerlerde) 35 bin 60 lira. Bu fiyatlar arazinin mülkiyet değerinden bile yüksek. Dünya genelinde orman arazileri için bu düzeyde bedel alınan başka bir ülke yok. İzin bedellerinin hesaplanmasında rasyonel ve sürdürülebilir parametreler kullanılmalı, sürelerin başlangıcı için baz alınan tarihler, matrah ve katsayılar günün ekonomik koşullarına göre hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde belirlenmeli."

Madencilik, İhracat, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madenciler orman izinlerinin makul sürede sonuçlanmasını istiyor - Son Dakika


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