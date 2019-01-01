Madenciler Yerin 300 Metre Altında Yeni Yılı Kutladı

Zonguldak'ta 2019'a yerin 300 metre altında giren maden işçileri, yeni yılın kazasız geçmesini temennisinde bulundu.

Zonguldak'ta 2019'a yerin 300 metre altında giren maden işçileri, yeni yılın kazasız geçmesini temennisinde bulundu. Gelik beldesinde faaliyet gösteren Demiro Madencilik Şirketi'nde çalışan maden işçileri yeni yıla yerin 300 metrelerce altında girdi. Yer altında kömür kazan maden işçileri, saatler 23.59'u gösterdiğinde ise tahkimat ve bakım yaptıkları madende çalışmalarını bıraktı. Üretim yapılmayan maden ocağında bakım ve üretim hazırlığı yaptıklarını anlatan maden işçileri, yeni yıla pasta keserek girdi. İşçiler yeni yılın ilk dakikalarında birbirlerini kutladılar. İşçiler yeni yıldan ise kazasız belasız üretim istedi. Maden ocağının işletmecisi Halim Demiro, "Her türlü yatırım, iş güvenliği gereken neyse yaptık. Cihazlarımız, oksijen, gaz sensorleri takıldı. Rabbim 2019'dan hayırlar getirsin. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arkadaşlarımız buradan ekmek yiyor. Zonguldak halkı, esnaflar olsun buradan çıkacak ki biz insanlara vereceğiz. Bu yıl madende yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla pasta keserek eğlenerek girdik. Dua ettik. Fazla yormadan, aşırı çalışmadan bir gece geçirdik" diye konuştu. Madende teknik olarak görev yapan Kemal Özçiçek ise 25 yıl önce diplomasını aldığını söyledi. Özçiçek, kısa süre önce mesleğe başladığını belirterek, "Bakanlıkça belirlenmiş eksikliklerimiz vardı. Eksiklikleri tamamlamaya çalıştık. Hep beraber yeni yılda güzel bir şekilde kazasız belasız tamamlarız inşallah. Arkadaşlarla mesai yapıyoruz. Çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. İşimizi yerine getirip ailelerimizin yanına dönmeye çalışacağız. Ben teknik elemanım. Ben daha meslekte yeniyim. Mezun olalı çok oldu ama mesleğe başlayalı ilk kez maden ocağında yılbaşı geçireceğim. Bu da benim için ilk yılbaşı, güzel oldu. Madencilik zor ama zevkli. Ne kadar zor para kazanıldığını burada hep beraber görüyoruz" diye konuştu. Yeni yılı kutlayan işçiler, kutlamanın ardından mesailerine devam etti.



(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!