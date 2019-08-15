Son Dakika Haberleri: Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi
Son Dakika Spor Haber

Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi

25 dakika önce

Zonguldak Kömürspor'a madencilerden büyük destek geldi.

Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi, System.String[]
Zonguldak Kömürspor'a madencilerden büyük destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kömürspor'a 60 bin TL'lik destekte bulundu.

İşçi takımı olarak adlandırılan ve uzun zamandır finansal yönden sıkıntı yaşayan Zonguldak Kömürspor'a madencilerden destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL'lik destekte bulundu. Kırmızı-lacivertli yönetim almış olduğu destekle bir nebze olsun nefes aldı. Kulüp Başkanı Süleyman Caner desteklerinden dolayı GMİS Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyelerine ve tüm madencilere teşekkür etti. - ZONGULDAK
Zonguldak, İşçi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı
Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı! Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madenciler Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL destek verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]