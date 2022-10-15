Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
15.10.2022 12:33
Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 41 işçiden biri olan Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yürek dağladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.
YÜREKLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Yaşamını yitirenlerden geriye ise ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan madenci yakınları da sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.
"GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ"
Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'ten geriye de 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı kaldı. Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise "Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır" paylaşımı yaptı.
"AH BE KARDEŞİM ÇOK ERKEN OLDU"
Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: "Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun."
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval ise sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir."
Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da "Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.
Amasra'nın Kocaköy Köyü'nden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini "Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun" ifadeleriyle paylaştı.
Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından "Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun" diye bir paylaşım yaptı.
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15.10.2022 16:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz - Son Dakika