Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.

YÜREKLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Yaşamını yitirenlerden geriye ise ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan madenci yakınları da sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

"GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ"

Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'ten geriye de 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı kaldı. Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise "Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır" paylaşımı yaptı.

"AH BE KARDEŞİM ÇOK ERKEN OLDU"

Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: "Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun."

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval ise sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir."

Emrah Kaval