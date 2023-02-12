Madencilerden öğrencilere mesaj: Mühendis olun, sağlam binalar yapın - Son Dakika
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Madencilerden öğrencilere mesaj: Mühendis olun, sağlam binalar yapın

12.02.2023 22:20
Madencilerden öğrencilere mesaj: Mühendis olun, sağlam binalar yapın

DEPREM bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan maden işçileri, Hatay'da kullandıkları sınıftaki tahtaya, "Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin.

DEPREM bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan maden işçileri, Hatay'da kullandıkları sınıftaki tahtaya, "Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz" yazdı.

Depremin ardından bölgeye gönderilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinden bir grup Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda konakladı. Arama kurtarma çalışmalarından sonra dinlenmek için okula gelerek ihtiyaçlarını gideren maden işçileri, yeni bir göreve gidecekleri için okulu boşalttı. Sınıfları konaklamak için kullanan madenciler, öğrenciler için tahtaya öğrencilerin mühendis olup sağlam binalar yapmalarını içeren bir mesaj bıraktı.

'BİZLER ZONGULDAK MADENCİLERİ SİZLER İÇİN BURADAYDIK''Bizler Zonguldak madencileri sizler için buradaydık' başlıklı o mesaj şöyle:

"Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı, siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın"

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madencilerden öğrencilere mesaj: Mühendis olun, sağlam binalar yapın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madencilerden öğrencilere mesaj: Mühendis olun, sağlam binalar yapın - Son Dakika
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