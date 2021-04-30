Madenciliğe Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Türkiye Madenciler Derneği'ne sınav ve belgelendirme yetkisi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), madencilik sektöründe Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mekanizasyon İşçisi (Seviye 4), Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4), Pres İşçisi (Seviye 4), Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3) ve Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4) olmak üzere sekiz meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

Bu kapsamda MYK tarafından yetkilendirilen Türkiye Madenciler Derneği (TMD) de, Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ve Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) mesleklerinde sınav ve belgelendirme gerçekleştiriyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 9 Nisan 2022 tarihinden itibaren söz konusu mesleklerde çalışamayacak.

Madencilik sektörünün çatı kuruluşlarından olan Türkiye Madenciler Derneği, MYK'dan aldığı yetkiyle Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3), Mermer Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ve Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) maden mesleklerinde sınav ve belgelendirme gerçekleştiriyor.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu konuya ilişkin, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile iş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Zaten sürdürülebilir madencilik anlayışımızın temelini de iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor. Türkiye Madenciler Derneği olarak biz de MYK'dan aldığımız yetkiyle, sektörümüzün uluslararası standartlara göre çalışan nitelikli personel ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Ayrıca, MYK kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafları ve sınav ücreti 31 Aralık 2021 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.