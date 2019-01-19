Madenciliğin GSYİH'de payı artacak
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "GSYİH'deki madencilik payını yüzde birler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası nitelikleri haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için bakanlık olarak çalışmalara başladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, "GSYİH'deki madencilik payını yüzde birler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası nitelikleri haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için bakanlık olarak çalışmalara başladık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:35
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