Son Dakika Haberleri: Madencilik devinden kömür üretimine sınırlama

Madencilik devinden kömür üretimine sınırlama

1 saat önce

Madencilik devi Glencore, kömür üretimini ilerleyen yıllarda sınırlayacağını açıkladı.

Madencilik devinden kömür üretimine sınırlama, System.String[]
Madencilik devi Glencore, kömür üretimini ilerleyen yıllarda sınırlayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:55 

Madencilik, Ekonomi
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