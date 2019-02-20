Madencilik devinden kömür üretimine sınırlama
1 saat önce
Madencilik devi Glencore, kömür üretimini ilerleyen yıllarda sınırlayacağını açıkladı.
Madencilik
devi Glencore, kömür üretimini ilerleyen yıllarda sınırlayacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:55
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