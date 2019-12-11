Madencilik faaliyetleri Muğla'da tartışılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madencilik faaliyetleri Muğla'da tartışılacak - Son Dakika

Madencilik faaliyetleri Muğla'da tartışılacak

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı "Madenciliği Konuşuyoruz" adlı çalıştay düzenliyor.

Madencilik faaliyetleri Muğla'da tartışılacak, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi, madencilik faaliyetlerinin tartışılacağı "Madenciliği Konuşuyoruz" adlı çalıştay düzenliyor.


Bu yıl ilki düzenlenecek olan çalıştay, 14 Aralık Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilki yapılacak olan maden çalıştayı düzenliyor. Çalıştaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Prof. Dr. Taki Güler, Prof. Dr. Ahmet Tırpan, yazar Ali Ekber Yıldırım, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Dr. Muhterem Köse, Prof. Dr. Sebahat Genç, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Duygu Avcı, Av. Fevzi Özlüer, Özer Akdemir sunum yaparak katkı sağlayacak.


Son günlerde ülke gündemini meşgul eden madenlerin çıkarılması ve aranması ile ilgili konuların masaya yatırılacağı çalıştayda, arkeolojik açıdan madencilik faaliyetleri, madenciliğin soframızdaki yeri, madenciliğin orman ekosistemlerine ve su, yaşam için maden ne kadar gerekli, madenciliğin ekonomisi, politikası ve somut sonuçları, madenin alternatif ekonomisi, madenciliğin hukuku ve politikası, madenciliğin söylemleri, madenciliğin somut sonuçları tartışılacak. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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