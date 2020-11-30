Madencilik firmasından uzaktan eğitime destek - Son Dakika

ÇANAKKALE merkezine bağlı Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Biga Madencilik şirketi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere bir yıllık internet ve tablet hediye etti.

Doğu Biga Madencilik, uzaktan eğitim sürecinde derslerini aksatmadan izleyebilmeleri için komşu köylerdeki öğrencilere bir yıllık internet paketiyle birlikte tablet hediye etti. 2012 yılından bugüne 700'ün üzerinde eğitim bursu ile çocuklara ve ailelere destek veren firmanın temsilcileri ve köy muhtarlarının ortak organizasyonuyla tablet dağıtıldı. Tabletlerini kurum yetkilileri ve köy muhtarlıklarından teslim alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Doğu Biga Madencilik firması, 2010 yılından bu yana yöre köylere temiz, sürdürülebilir su sağlayacak göletin inşası, sağlık konteyneri, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklere katkı, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım alt yapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynerlerinin köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, hatıra ormanı gibi pek çok çalışma gerçekleşti.

Eğitim alanında ise öğrenci bursları, uzaktan eğitim alt yapısı, bölgedeki okulların tadilatı, eğitim materyalleri temini gibi düzenli destekler sağlayan kurumun yetkilileri, yeni projelerle desteklerini sürdüreceklerini belirtti.