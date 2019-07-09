Son Dakika Haberleri: Madencilik S.O.S veriyor
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Madencilik S.O.S veriyor

1 saat önce

İzmir'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi.

Madencilik S.O.S veriyor, System.String[]
İzmir'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi. Madenciler, sektörün önüne çıkarılan engellerin 'yerli madencilik' söylemi ile bağdaşmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07 
Madencilik, İzmir, Ekonomi
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