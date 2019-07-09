Madencilik S.O.S veriyor
1 saat önce
İzmir'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07
'de istişare toplantısında bir araya gelen madencilik sektörü temsilcileri, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında küçülen sektör için acil önlem alınmasını istedi. Madenciler, sektörün önüne çıkarılan engellerin 'yerli madencilik' söylemi ile bağdaşmadığını belirtti.
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