Madencilik sektörü 146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verecek - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu'nu oluşturan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hayata geçen burs projesinin bursiyerleri belli oldu.

İMİB açıklamasına göre, Türkiye'nin en başarılı 80 bin öğrencisinden 146'sı üniversite bölüm seçiminde ilk 5 tercihinden birini maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinden yana kullanarak bu bölümlere yerleşirken, 1 milyon TL olarak belirlenen yıllık burs miktarı, yoğun ilgi ve talepten ötürü 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Bursiyerlerin üniversite tercihi ise ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi şeklinde oldu.

TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK arasında imzalanan burs projesine göre, üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini ilk 5 tercihi arasında kazanan öğrencilere asgari ücret oranında ve aylık 2 bin 104 TL olacak şekilde burs verilecek. Başarı sıralaması 50 bin ila 65 bin arasında olanlara ise aylık 1.052 TL, 65 bin ila 80 bin arasına girenlere de aylık 701 TL burs verilecek. Burs miktarı, her eğitim öğretim döneminin başında yeni asgari ücret oranına göre revize edilecek.

"Nitelikli iş gücüne ihtiyaç var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Maden Sektör Kurulu ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, tüm ihraç ürünlerinin ham maddesi olması nedeniyle Türkiye ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sağlayan sektörün, sahip olduğu zenginliği daha da katma değerli hale getirmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sektörün gelişimi için üniversite-sanayi iş birliğinin büyüyerek devam etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birbirinden değerli 20 üniversitemizin 14'ünde maden, 10'unda jeoloji ve birinde cevher hazırlama mühendisliği bölümü bulunuyor. Ancak bu bölümlerimizdeki doluluk oranı ne yazık ki yüzde 50'nin altında ve 240 bininci sıradan öğrenci alımı gerçekleşiyor. Bu kadar sınırlı kontenjana rağmen 0-50 bininci sıralamaya giren öğrenciler arasında maden, jeoloji ve cevher hazırlama bölümlerini tercih eden öğrenci sayısı 2019'da 1 iken, 2020 yılında 34'e yükseldi. Maden mühendisliği bölümüne 288, jeoloji mühendisliği bölümüne 225 ve cevher hazırlama mühendisliği bölümüne 62 öğrenci girmeye hak kazandı. Ham madde ve enerji kaynağı olması bakımından son derece stratejik öneme sahip olan sektörümüzün gelişmesi için öncelikle bu 3 bölümün hak ettiği ilgi ve değeri görmesi gerekiyor. Bu yıl için belirlediğimiz burs miktarı 1 milyon TL'ydi ve beklentimizin dışında daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılandık ve sonucunda 1,5 milyon TL burs vereceğiz. Burs verilecek olan ilgili bölümlere yoğun bir ilgi yaşandı. Bu güzel ilgiden dolayı genç mühendis adayı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

"Geleceği bugünden inşa etmeyi amaçlıyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ham madde, enerji ve üretim gücü olarak kendine yeter bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktaran Dinçer, bu noktada başarılı genç beyinlere büyük görevler düştüğünü bildirdi.

Dinçer, "Türkiye, maden zengini bir ülke ve buradaki gücümüzü yükseltmek ve daha katma değerli bir hale getirmek için geleceğimizi oluşturacak gençlere destek olmamız gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki daha iyi, daha yeni, daha yenilikçi bir madenciliği genç nesil inşa edecek. Kamuda, özel sektörde veya üniversitelerde madencilik üzerine çalışacak olan gençler, hem işin niteliğini hem de çapını ve verimliliğini artıracak. Uygulamaya koyduğumuz burs projesi ile yeni neslin önüne son derece güçlü bir kapı açtığımız gibi, sektörümüzü de onların varlığıyla daha parlak bir hale getirmenin altyapısını oluşturuyoruz. Biz bu adımla günü kurtarmayı değil, geleceği bugünden inşa etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.