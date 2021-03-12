Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, Eskişehir Madencilik Kümesi, ESO 1. Meslek Komitesi'nde yer alan firmalar, Eskişehir Genç Madenciler Kurulu, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Başkanı Aydın Dinçer ve ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın katılımlarıyla Madencilik Sektörü İstişare toplantısı gerçekleştirildi.

Maden sektörünün geniş katılımlı değerlendirildiği toplantıda; sektöre yönelik oluşan algı, madencilik faaliyetlerinin sonlanması ile yapılacak rehabilitasyon çalışmaları, madencilik hakkında bilinen yanlışlar hakkında fikir alışverişleri yapıldı ve sorunlara yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

Tek ses olmalıyız

Toplantının açılışında konuşan ve madencilik sektörünün çalışmalarının daha etkili olması yönünde değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz ama çok farklı ses çıkıyor, genel madencilik stratejisi etrafında buluşursak yol haritasında daha etkili olunabileceğini düşünüyorum. Sonuç raporlarını kamuoyu ile paylaşarak sektörü ve taleplerini iletelim" dedi.

40 milyar dolarlık katkı

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İMMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Ülkemize 40 milyar dolara yakın katkı sağlıyoruz. Sanayileşme madencilikle başlar, stratejik ürünleri de biz kendimiz maksimum seviyede üretmek zorundayız. Sektörümüzün yanlış kabul edilenlerinin doğrularını yaymak zorundayız. Çünkü biz anlatmazsak bizim yerimize anlatacak kimse yok" diye konuştu.

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur ise, "Biz madenciler doğanın içindeyiz, doğaya zarar vermiyoruz. Madencilik olmazsa insan yaşamı, sanayicilik olmayacak. Bunları kavrayalım ve çözüm bulalım." dedi.

Eskişehir Genç Madenciler Kurulu üyesi Umut Rallas, yatığı sunumda madencilerin taleplerini bir rapor olarak sundu. - ESKİŞEHİR