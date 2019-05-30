Madencilik sektöründe kesintisiz veri iletişimi

Madencilik sektörü zorlu ortam şartları nedeniyle yüksek güvenlik ihtiyacının bulunduğu çalışma alanlarından biridir. Güvenliğin en önemli nokta olduğu sektörde veri iletişiminin kesintisiz ve güvenli olması oldukça önemlidir.

Madencilik sektörü zorlu ortam şartları nedeniyle yüksek güvenlik ihtiyacının bulunduğu çalışma alanlarından biridir. Güvenliğin en önemli nokta olduğu sektörde veri iletişiminin kesintisiz ve güvenli olması oldukça önemlidir.

Yeraltı maden işletmelerinde ortam durum izlemesi gibi veriler ve fanların kontrolü için veri iletişim sistemleri kullanılıyor. Riskli çalışma ortamı şartlarından dolayı olası kazaların önlenebilmesi için kullanılacak ekipman seçimleri oldukça önemli.

Genel durum izleme ve kontrolün dışında son dönemde kullanılmaya başlayan dijital kasklar da maden ocaklarındaki çalışma ve güvenlik standartlarını yükseltiyor. Kask üzerinden kişiyle ve ortamla ilgili bilgileri alabilen sistemler güvenlik açısından büyük faydalar sağlıyor. Güvenlik için kullanılan bu ekipmanların kesintisiz ve doğru şekilde çalışabilmesi ve mevcut verileri aktarabilmesi için en çok tercih edilen sistemlerin başında radyo haberleşme sistemi olan RF Data Modemteknolojisi geliyor.

Türkiye distribütörlüğünü BİLKO'nun üstlendiği, madencilik sektöründe gerçekleştirdiği projelerle radyo haberleşme sistem hizmetleri veren SATEL, yüksek kalitede ürünleri ve mühendislik hizmetleriyle veri iletişim çözümleri sunuyor.