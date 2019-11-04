Madencilik sektöründen enerji maliyetlerinde indirim talebi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, "Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de enerji maliyetlerinde ÖTV'nin kaldırılmasını gerekli bir unsur diye görüyoruz çünkü bu yapıldığında daha çok üretimi daha kısa zamanda yapabileceğiz. Böylelikle hem dünya pazarlarındaki rekabet şansımızı artıracağız hem de kendi iç pazarımızdaki sanayilere ham maddeyi daha kolay sağlayacağız." dedi.

Dinçer, AA muhabirine, madenciliğin, otomotiv, kimya ve ilaç başta olmak üzere diğer sektörlerdeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini oluşturduğunu söyledi.

Elektrik, akaryakıt ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle madencilik sektörünün rekabet gücünün zayıfladığını savunan Dinçer, şöyle devam etti:

"Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de enerji maliyetlerinde ÖTV'nin kaldırılmasını gerekli bir unsur diye görüyoruz çünkü bu yapıldığında daha çok üretimi daha kısa zamanda yapabileceğiz. Böylelikle hem dünya pazarlarındaki rekabet şansımızı artıracağız hem de kendi iç pazarımızdaki sanayilere ham maddeyi daha kolay sağlayacağız. Türkiye'nin 27 milyar dolar civarında ham madde ithalatı var. Bunlar metalik ve endüstriyel ham maddeler. Bu açığı kapatabilmemiz için üretimi artırmamız lazım. Üretimi de artırmamız için rekabet edebilir şartlarda olmamız gerekiyor. Bundan dolayı enerji maliyetlerinde ÖTV'nin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Kendi kaynaklarımızı üretelim ki bu ham maddeleri yurt dışından ithal etmek zorunda kalmayalım."

"Ham madde ithalatını yok edebiliriz"

Dinçer, enerji maliyetleriyle ilgili mali konularda uzman uluslararası bir kuruluşa çalışma yaptırdıklarını aktardı.

Maliyetlerin düşmesi halinde ülke ekonomisine sağlayacağı yararları ortaya koyacak bir rapor hazırlığının sürdüğüne değinen Dinçer, "Bu rapor hazırlandığında Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacağız ve taleplerimizi ileteceğiz." ifadesini kullandı.

Dinçer, birçok ülkede madencilikte enerji maliyetlerinin Türkiye'den daha düşük olduğunu dile getirdi.

Enerji maliyetleri az olunca madencilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Ayrıca ham maddeyi bizden alıp oradaki işleme tesislerinde bizden ucuza işleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz de diyoruz ki enerji maliyetlerini düşürebilirsek işleyemediğimiz ham maddeleri kendi ülkemizde işleyerek daha büyük katma değer ortaya koyabiliriz. Bunun yolu da diğer sektörlerin ham maddesini oluşturan madencilik sektör için enerji maliyetlerinin düşürülmesinden geçiyor ayrıca Türkiye'nin 27 milyar dolarlık ham madde ithalatını madencilik sektörü olarak kısa, orta ve uzun vade planlamalarıyla tamamını neredeyse yok edebiliriz çünkü bunların içinde kömür, altın, bakır ve diğer metalik ve endüstriyel maddeler var. Bunların tamamını aslında kendi kaynaklarımızla sağlayabiliriz."