Madencilik ve Enerji Eylem Planı'nı Açıklayan Ali Babacan: "Beştepe'nin En Çok İstismar Ettiği Konu Enerji"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Madencilik ve Enerji Eylem Planını" açıkladı. Babacan, "Enerji, biliyorsunuz, Beştepe'nin en çok istismar ettiği konu. Enerjiyi değil, algıları yönetiyorlar. Yetki zaten 'algıları ayarlama enstitüsü' olarak çalışan İletişim Başkanlığı'nda" dedi. DEVA Partisi Tarım Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin ise, "Devletin kömür yardımları birtakım madenlerde üretim baskısına neden olduğuna dair iddialar ve kanaatler var. Bu konuya eğileceğiz" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bugün Ankara'da "Madencilik ve Enerji Eylem Planını" açıkladı. DEVA Partisi Tarım Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de eylem planın ayrıntılarını anlattı.

Amasra maden faciasında yaşamını yitiren 41 madencinin adlarını okuyarak konuşmasına başlayan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı'nın 'Kader' ve 'fıtrat' sözlerini eleştirdi. Babacan, şunları söyledi:

"Dün gördük işte. Ülkenin Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında, 'Ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım' diyor. Karşısındakiler de iştahla alkışlıyor. Bir sakin olun ya… Bir mahcup olun. İnsanların kutsallarını istismar etmenin sırası mı şimdi.

Yönetimin başındaki kişinin, birilerini dinsizlikle suçlamadan önce şunlara cevap vermesi lazım: 'Madenciler neden öldü?', 'Neden ölümler önlenmedi?' diye soruyoruz. Raporları neden dikkate almadınız? Neden uyarılara kulak asmadınız? Cevap verin. İşi hemen 'kader', 'fıtrat' çerçevesine sokmadan siz önce bir sorun, soruşturun. İktidarımızın ilk 6 ayında Sorumlu Madencilik İlkeleri'ni Türkiye'ye getireceğiz. Kimse kusura bakmasın, bu konuda 'yerli ve milli' kılıfı içinde dayatılan bu düzensizliğe son vereceğiz. Madencilik sektöründe en öndeki ülkeler hangileri? Kanada, Amerika, Almanya ve Avustralya. Oraları örnek alacağız.

"ALGILARI AYARLAMA ENSTİTÜSÜ OLARAK ÇALIŞAN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI"

Bugün açıkladığımız çözümlerimiz sadece madencilik ile sınırlı değil. Enerji alanında da topyekün bir atılım yapmayı hedefliyoruz. Enerji, biliyorsunuz, Beştepe'nin en çok istismar ettiği konu. Tarihimizin en uzun süre bakanlık yapmış insanlarından biri olarak söylüyorum, ülkemizin şu anda bir Enerji Bakanlığı yok. Enerjiyi değil, algıları yönetiyorlar. Yetki zaten 'algıları ayarlama enstitüsü' olarak çalışan İletişim Başkanlığı'nda. Propaganda makinesi sürekli çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Beştepe'dekiler, her 100 liralık elektrik ve doğalgaz faturasının 80 lirasını üstlendiğini söylediler. Kendi paraları gibi konuşuyorlar. Bu milletin parası arkadaşlar, sizin bizim her birimizin vergileri bu. Kimse bunu sanki bir 'hayır işliyor' gibi anlatmasın.

"DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA, SONDAJ VE ÜRETİM FAALİYETLERİNE HIZ KAZANDIRACAĞIZ"

İddialı bir eylem planı hazırladık. Enerji piyasalarını özgürleştireceğiz. Rekabetin önünü açacağız. Hiçbir vatandaşımızın faturalar nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeyeceğini söylüyoruz. Elektrik ve doğalgaz faturalarında dar gelirli ailelere indirimli tarife uygulayacağız. Elektrik ve doğalgaz faturalarına, faturanın detaylarını açık açık yazacağız. İktidarımızın ikinci dönemi bitmeden güneş, rüzgar ve jeotermal enerjinin payını en az yüzde 30'a yükselteceğiz. Bir noktanın altını çizmek istiyorum. Sağda solda kara propaganda yapmasınlar diye özellikle söylüyorum. DEVA Partisi iktidarında, doğalgaz ve petrol arama, sondaj ve üretim faaliyetlerine hız kazandıracağız.

Candan Karlıtekin ise şunları söyledi:

"MADEN KANUNU'NDA 23 DEĞİŞİKLİK: Madencilikte çok yıpranmış algı var ülkemizde. Eylem planının ilk maddelerini iş sağlığı ve güvenliği ile çevre duyarlılığına ayırdık. Maden Kanunu'muz var. Buna biz artık 'yamalı bohça' diyoruz. Çünkü 1985'ten beri 23 değişiklik yapılmış. Önemli bir kısmı birilerinin bireysel çıkarları ile tetiklenmiş.

MADEN RUHSATI: Maden ruhsatlarının verilmesi meselesi var. Denetim işinde çok çeşitli rol unsurları var. Dağınıklığa son vereceğiz. Bütün bu aktörler gelirlerini maden işverenlerden alıyor duygusal nedenlerle görevlerini yapmakta zorlanıyorlar. Biz iş güvencesini sağlayacağız ve bunların işlerini korkusuzca yapmalarını sağlayacağız.

KÖMÜR YARDIMLARI ÜRETİM BASKISINA NEDEN OLUYOR: Sektörde önemli bir sorun üretim baskısı. Piyasalar hareketli. Emtia fiyatlar alıp başını gittiğinde müthiş bir üretim baskısı oluyor. Devletin sosyal yardımlar çerçevesinde kömür yardımları var. Bu kömür yardımları meselesinin birtakım madenlerde üretim baskısına neden olduğuna dair iddialar ve kanaatler var. Bu konuya eğileceğiz. Bunu tespit edeceğiz.

GSMH KATKISI ÜÇ KAT ARTABİLİR: Madenciliğin ekosistemde tahribata yol açtığı tartışmaları var. Bu konuda bütün paydaşları bir araya getirip çalıştay yapacağız. Çünkü biz madenciliği gayri safi milli hasılamızda verdiği katkıyı çok yetersiz buluyoruz. Bunun rahatlıkla üç katına çıkarılacağını hesap ettik."