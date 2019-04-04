Madencilikte 253 Milyon Liralık Gelir

Türkiye'de madencilik sektöründe ihale edilen sahalardan geçen yıl 253 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi.

Türkiye'de madencilik sektöründe ihale edilen sahalardan geçen yıl 253 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından, geçen yıl madencilik sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de geçen yıl bin 248 maden sahası ihale edildi. Bu sahalardan 253 milyon lira gelir sağlandı. Üretilen madenlerin satışından 874 milyon lira devlet hakkı geliri kazanıldı.



Öte yandan, geçen yıl bin 704 maden ruhsatı için müracaat talebi alındı ve 2 bin 23 maden arama ruhsatı düzenlendi.

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