Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak - Son Dakika Ekonomi

Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak

6 saat önce

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulmasıyla Türk maden sektörünün hızla toparlanacağını belirterek, "Dijital satış ve tanıtım kanallarının etkinliğini arttıracak projeler oluşturmayı ve bütün üyelerimizi bu...

Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak, System.String[]

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulmasıyla Türk maden sektörünün hızla toparlanacağını belirterek, "Dijital satış ve tanıtım kanallarının etkinliğini arttıracak projeler oluşturmayı ve bütün üyelerimizi bu iş yapma modelinin bir parçası haline getirerek, yine 5 milyar dolar ihracat seviyesini yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Dinçer, güncel ekonomik gelişmelerin maden sektörü üzerindeki etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maden sektöründe 2020 için hazırlanan projeksiyonların umut verici olduğunu ancak koronavirüsün etkisini şubatta net olarak gördüklerini kaydeden Dinçer, " Türkiye'nin açıkladığı yüzde 5'lik büyüme hedefi, çıkması beklenen yeni maden yasası ve dünya ekonomisinde yaşanan hareketlenme ile maden sektörü 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 330 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dinçer, Türk maden sektöründe en büyük pazarın yüzde 31'lik ihracat payı ile Çin olduğuna ve yeni tip koronavirüs salgını sonrası sektördeki ilk daralmayı yine bu ülke üzerinden yaşadıklarına dikkati çekerek, "Çin'e ihracatımız 2019'da 1,34 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bunun 695 milyon dolarını doğal taşlar oluşturdu. Martta Çin'e gerçekleştirilen doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan düşüş yüzde 68,29 oldu." dedi.

Maden üretim tesislerini sonraki süreçte oluşacak talep artışlarına cevap verecek şekilde hazırlayacaklarını aktaran Dinçer, "Dijital satış ve tanıtım kanallarının etkinliğini arttıracak projeler oluşturmayı ve bütün üyelerimizi bu iş yapma modelinin bir parçası haline getirerek, yine 5 milyar dolar ihracat seviyesini yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Ayakta kalmamız için verilen destek çok önemli"

Dinçer, ihracattaki düşüşün sektör üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına ilk andan itibaren ilgili bakanlık ve kurumlarla yakın temas halinde çalıştıklarını söyledi.


Resmi Gazete'de 25 Mart'ta yayımlanan 'Yeraltı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararı' olumlu değerlendirdiklerini belirten Dinçer, destek sürelerinin belirlenmiş olmasının sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.


Dinçer, Kovid-19 salgını nedeniyle zor süreçler yaşayan maden sektörünün mücbir sebep hükümlerinden faydalanabileceğini belirterek, "Tüm diğer sektörlere sağladığı ham madde ile iç pazarda 40 milyar dolarlık değer oluşumuna katkı sağlayan, 4,3 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisine destek olan, doğrudan 150 bin dolaylı 2 milyon insanı istihdam eden maden sektörü olarak istihdamı koruyup ayakta kalmamız için verilen desteği çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Destek sürelerinin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına önceden talepte bulunduklarını kaydeden Dinçer, "2020 sonunda söz konusu ücret uygulaması ve işverenlere yönelik destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi işverenlerin 2021 ve sonrası için maliyet hesaplamaları açısından önemli." dedi.


"Türk maden sektörü güçlü altyapıya sahip"

Dinçer, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin yer aldığı Türkiye'de ayrıca 650 renk ve desende mermer ve 150'yi aşkın doğal taş çeşitliliği bulunduğunu söyledi.


Bugün 197 ülkede Türk madeninin kullanıldığına dikkati çeken Dinçer, "Madencilik sektöründe işlenmiş ürün ihracatımızın artması, katma değerli ürüne yönelik üretim merkezlerinin hayata geçmesiyle bu alanda çok önemli adımlar atılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


Dinçer, mevcut pazarlarla bağlantıların dijital altyapı üzerinden devam ettiğini ve aynı şekilde tanıtım çalışmalarının da bu kanallar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türk maden sektörü güçlü ve teknolojik bir altyapıya kavuştu. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte üretim tarafında biriken talebe hızla cevap verme kapasitesi var. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak bu süreci hem çalışanlarımızın sağlığını gözeterek hem de ülkemizin geleceğini gözeterek projelendirdik."

İstanbul, İhracat, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:06 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı         
14:51
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor         
14:49
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar         
14:48
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 17:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]