Madencilikte ilk uluslararası "yetkin kişiler" belli oldu
1 saat önce
Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.
Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:55
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