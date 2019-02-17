Son Dakika Haberleri: Madencilikte ilk uluslararası "yetkin kişiler" belli oldu

Madencilikte ilk uluslararası "yetkin kişiler" belli oldu

1 saat önce

Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.

Madencilikte ilk uluslararası
Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:55 

Madencilik, Ekonomi
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