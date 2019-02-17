Madencilikte ilk uluslararası "yetkin kişiler" belli oldu

Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.

Madencilikte her türlü çalışma verisini uluslararası standartlarda ve şeffaf bir şekilde raporlayacak ilk uzmanlar sertifikalarını aldı.

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