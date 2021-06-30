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Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (Misgep) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (Misgep) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

30.06.2021 17:08
Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (Misgep) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) istişare toplantısı gerçekleştirildiAydın'da "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" kapsamında maden sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) istişare toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'da "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" kapsamında maden sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Sayın Hüseyin Aksoy, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Sayın Hüseyin Aksoy, toplantının açılış konuşmasında iş sağlığı güvenliğinin önemine dikkat çekti. İş sağlığı güvenliği ile meslek hastalıklarını en aza indirmenin amaçlandığını ifade eden Vali Aksoy, "İlimiz, madencilik sektörü bakımından Türkiye'nin önemli kentlerindendir. Başta feldspat, kuvars ve mermercilik olmak üzere birçok alanda ilimizde önemli faaliyetler yapılıyor. Bu alanda hizmet üreten çalışma yapan firmalarımızın, çalışanlarımızın daha duyarlı hale gelmesi oldukça büyük önem taşıyor. Bu proje bu yönüyle de Aydın'daki en önemli sektörlerden biri olan madencilik sektörümüzün daha iyi bir noktaya taşınmasının çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi. İş sağlığı güvenliğine tüm sektörlerde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Aksoy, şunları söyledi: "İş sağlığı ve güvenliği konusu hepimizin önem arz etmesi gereken hususların başında geliyor. Bu sadece madencilik sektörü değil kamu kurumunda da bir başka alanda da iş sağlığı ve güvenliği hususunda da hepimizin büyük bir titizlikle dikkat etmesi gereken konular. Özellikle yüksek risk taşıyan diğer sektörlere göre biraz daha iş kazalarının yoğun olabileceği ve bir iş kazası yaşandığında ölüm oranlarının daha yüksek olabileceği sektör madencilik sektörü. Onun için bunun önceliklendirilmesi bu alanda çalışma yapılması da hem ülkemiz adına hem de ilimiz adına büyük önem taşıyor. Temennimiz kazasız bir süreci hep beraber yaşamak meslek hastalıkları konusunda daha duyarlı olmak ve bu alanda yapılması gereken çalışmaları zamanında yapabilmek ve bu alanda yapılacak çalışmalarda daha iyi bir boyuta ülkemizi ve ilimizi taşıyabilmek. Bu toplantının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında toplantıya katılan davetlileri bilgilendirdi.

Madencilik, İŞKUR, Aydın, Maden, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (Misgep) İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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