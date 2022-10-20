Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı - Son Dakika
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Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı

20.10.2022 10:57

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Sıla Yıldırım, 3 ay sonra ikiz bebeklerini doğuracak. Eşini kaybeden Sena Sıla Yıldırım, "Eşimin doğum günü haftasına denk geliyor hemen hemen doğmaları. Kömür karaydı, toprak da kara şimdi" dedi.

Amasra'da maden ocağındaki patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, birçok çocuk da yetim kaldı. Faciada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım (27) ise doğacak ikiz bebeklerini göremedi.

"CANIMIZI YAKTILAR, CEZASIZ KALMAYACAK"

Şaban Yıldırım ile 2 yıldır evli olan Sena Sıla Yıldırım (27), "Ekim ayının başında eşim metan gazının biraz yükseldiğini belirtmişti. Birkaç gün sonrasında da 'Havalandırma sisteminde sıkıntı var, tüm işçiler izne çıkacak' diyordu. Ya yıllık izinden ya parasız izinden bir şekilde hallolacaktı. Çalıştıkları hayat şartları zor. Bana anlatıyordu. Canımızı yaktılar, cezasız kalmayacak" dedi.

Madencinin ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı

"YAVRUM ÇOCUKLARINI GÖREMEDEN GİTTİ"

Anne Gülcan Yıldırım ise acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Yavrum çocuklarını göremeden gitti. Acımız çok büyük. Kendi evini kurmuştu, evlenmişti. Bebeklerini bekliyordu. İşe giderken 'Ben cumartesi günü geleceğim' dedi. Ben yavrum gelecek diye bekledim, tabutuyla geldi. Babasının evine tabutuyla geldi, çok zor. 'Geleceğim' dediği sesleri kulaklarımda duruyor. Allah bizden daha çok sevmiş yavrumu. 27 yaşında gitti yavrum, girdi kara toprağa" dedi.

Madencinin ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
Madencinin ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
Madencinin ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
Kaynak: DHA
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Şaban Yıldırım, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı - Son Dakika
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