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Madencinin torunları madencileri unutmadı

6 saat önce

Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, Madenciler günü nedeniyle özel maden ocağını ziyaret ederek maden işçilerine ayran ikramında bulundular.

Madencinin torunları madencileri unutmadı, System.String[]

Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, Madenciler günü nedeniyle özel maden ocağını ziyaret ederek maden işçilerine ayran ikramında bulundular.


Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi Ayiçi mahallesinde bulunan Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulu, 4 Aralık Dünya madenciler günü kapsamında Okul Müdürü Kemalettin Oral, Okul Müdürü Yardımcısı Aslan Demirel ve öğrenciler Gelik'de bulunan özel maden ocağına ziyaret ettti. Ardından öğrenciler işçilerin mesai çıkışı sonrasında ayran ikramında bulundu. Ayiçi yüzüncü yıl ortaokulunun bu anlamlı hareketi madenciler tarafından büyük takdir aldı. Ardından öğrenciler maden ocağını sahibi Alaatin Kurnaz'a madenciler günü anısına yaptıkları resmi hediye ettiler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Gelik, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai
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