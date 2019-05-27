Madende 500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da

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Trakya'da Doğal Gazdan Sonra Kömür de Bulundu

Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık

Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı