Madende 766 saha ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 766 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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