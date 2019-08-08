Madende bin 102 saha ihale edilecek
1 saat önce
Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.
Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:54
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