Son Dakika Haberleri: Madende bin 102 saha ihale edilecek
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Madende bin 102 saha ihale edilecek

1 saat önce

Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.

Madende bin 102 saha ihale edilecek, System.String[]
Hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan bin 102 maden sahası ihale edilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:54 
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