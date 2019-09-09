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Madende çalışırken kalp krizi geçiren işçi öldü

41 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Mehmet Çimen (38), yaşamını yitirdi.

Madende çalışırken kalp krizi geçiren işçi öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi Mehmet Çimen (38), yaşamını yitirdi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, yerden 500 metre derinlikte çalışan Mehmet Çimen, sabah saatlerinde, gece vardiyasından çıkarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ocaktan çıkardığı Çimen'e kurumda görevli sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Çimen'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Mehmet Çimen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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