Elazığ gündem haberleri: Maden ocağında hayatını kaybeden Özçelik'in babası oğlunu anlattı

Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 22 yaşındaki oğlu Rahman'ı kaybeden baba Yusuf Özçelik, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, hep buralardaydılar." dedi.

Baba Özçelik, AA muhabirine, patlamanın ardından umudunun hiç tükenmediğini, oğlunun sağ olarak kurtarılmasını beklediğini anlattı.

Gece saatlerinde morga çağırdıklarında durumu anladıklarını belirten Özçelik, cenazeyi teslim aldıklarını kaydetti.

Özçelik, ikisi kız dört evladı olduğuna işaret ederek, büyük oğlu Süleyman'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığını ifade etti.

Asker olan oğlunun askerliği çok sevdiğini aktaran Özçelik, "(Şehit işçi Rahman) O da, 'Ağabeyim asker, ben de gideceğim' diye söyledi. Annesi göndermek istemedi. 'Bize kim bakacak' dedi. Annesini kıramadı." dedi.

Şehit Rahman Özçelik'in 2019 yılında internet üzerinden başvurusuyla TTK'ya girdiğini anımsatan Özçelik, yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra olayın yaşandığını dile getirdi.

Şehidin cenazesinin yoğun bir katılımla gerçekleştiğine değinen baba Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törene katıldığını belirterek, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, hep buralardaydılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte birçok bakanın da kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Özçelik, "Telefonum hiç susmadı. 200'ün üzerinde aranmışım. Dün akşam sayın Bakanımız Hulusi Akar Bey ile görüştüm. Başsağlığı için aradı. Cumhurbaşkanımıza 'Ben artık oğlumu askere göndermek istemiyorum' demiştim. Bakanımız da akşam aradı, başsağlığı dileklerini iletti. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Özçelik, patlamada şehit olan diğer madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.