Son Dakika Haberleri: Madende heyelan: İşçileri kurtarma çalışması sürüyor

Madende heyelan: İşçileri kurtarma çalışması sürüyor

2 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Madende heyelan: İşçileri kurtarma çalışması sürüyor, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:35 

Milas, Muğla, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 3 İşçi Göçük Altında Kaldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu

Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madende heyelan: İşçileri kurtarma çalışması sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]