Madende heyelan: İşçileri kurtarma çalışması sürüyor
2 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:35
Milas'ta Maden Ocağında Heyelan: 3 İşçi Göçük Altında Kaldı
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