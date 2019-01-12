Madende Sondaja Başladı, Turizmde İki Otelle Kapadokya'ya Çıkarma Yapıyor

Kapadokya'da, görsel olarak simge bir yapı inşa edeceklerini aktaran Niziplioğlu, bölgenin yılda 2.5 milyon turist çekme kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.

Faaliyetleri maden arama ve turizm alanında yoğunlaşan Niziplioğlu Holding 4 yıl önce İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Mercure Topkapı Oteli hizmete açtı. 2010 odalı otel kısa sürede yüksek doluluk oranı yakaladı. İstanbul'un tarihi bölgeleri ve havalimanına yakınlığı ile öne çıkan otel yatırımı sonrası Niziplioğlu, gelecek dönem yatırım planına Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Bodrum'da inşa edeceği otelleri aldı.

İKİ OTEL YATIRIMI İÇİN KOLLARI SIVADI

Kültür ve doğa turizminde öne çıkan Kapadokya'nın Türkiye için oldukça özel bir yeri olması gerektiğini kaydeden Ömer Niziplioğlu, "Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan tabiat güzellikleri, jeolojik oluşumların bir hediyesi olan peri bacaları ve vadiler ile turistlere bir masal ambiyansı sunuyor. Dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen yer altı şehirleri ile tarihi geçmişini ortaya koyuyor. Kapadokya'da henüz çok az kişi tarafından bilinen 110 derece sıcaklığa sahip bir termal su havzası bulunuyor. Bu da, bölgeyi Afyondan sonra sağlık ve termal turizminin yeni destinasyonu konumuna getiriyor" dedi.

2.5 MİLYON TURİST KAPATESİ

Böylesine değerli olan bölgemizin, yılda 2,5 milyon turist çekme kapasitesi var. Biz de holding olarak da yatırımlarımıza 2 otel ile buradan başlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bunun için öncelikle 60 bin metrekare arazi satın alıp ruhsat işlemlerine başladık. Daha sonrasında ise Kapadokya'ya yakışan ve o bölgenin sembol binası olacak olan bir yapıyı hayata geçireceğiz. Görsel olarak bölgenin simgesi olan ve dünyada bir benzeri olmayan balon şeklinde bir yapıyı inşa ederek bir ilke imza atmayı planlıyoruz" dedi.

350 ODALI OTEL

Ömer Niziplioğlu, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin önemine işaret ederek "Otelimiz 350 odası olacak. Otelde balo salonu, toplantı salonları gibi bir dizi sosyal ve sportif alan da yer alacak. Kapadokya'yı, Türkiye'de ilk defa infinity havuz ile bölgenin yeni cazibe merkezi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Niziplioğlu Holding, geçen ay yaptığı basın toplantısı ile maden arama konusunda Türkiye'de bir ilke imza atacak yatırıma başladıklarını duyurmuştu. Şirket, Nimaş AŞ adı ile kurulan şirketi halka açmayı planlıyor.