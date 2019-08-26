Son Dakika Haberleri: Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti
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Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

17 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Madendeki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.


Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı çıkarılarak


Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 49 yaşındaki Hamza Atak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Yunus Genç'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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