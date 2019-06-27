Madendeki göçükten dram çıktı
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Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli'nin 4 yıl sonra emekli olabilmek ve 2 çocuğuna bakabilmek için madende işe girdiği öğrenildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli'nin 4 yıl sonra emekli olabilmek ve 2 çocuğuna bakabilmek için madende işe girdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli
ilçesine bağlı Kurtköy
mevkisinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 35 yaşındaki Fahrettin Gegekli'nin otopsi işlemleri devam ediyor. İki çocuğu olduğu öğrenilen Gegekli'nin 4 sene sonra emekli olabilmek için madende işe girdiği öğrenildi. Hayatını kaybettiği maden ocağında 2.5 yıldır çalıştığı öğrenilen Gegekli'nin ailesi acı haberi alınca Çaycuma Devlet Hastanesi
morguna geldi. Burada gözyaşı döken aile, Gegekli'nin ardından feryat etti.
İşçinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gökçebey
ilçesine bağlı Dağdemirciler köyü Gegekoğlu Mahallesi'nde toparğa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, AK Parti
İlçe Başkanı Veysel Karani
Doğancı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş da hastaneye gelerek aileye taziyelerini bildirdi. - ZONGULDAK
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