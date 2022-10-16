Cenaze törenlerine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin , aileleri evlerinde de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Özer'in cenazesi, Ulugeçitambarcı köyüne, Ak'ın cenazesi de İnciğez köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Özer'in cenazesi Ulugeçitambarcı Merkez Camisi'ne, Ak'ın cenazesi İnciğez Merkez Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Madendeki patlamada hayatını kaybeden Ramazan Özer ve Soner Ak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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