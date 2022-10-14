Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor - Son Dakika
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Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor

14.10.2022 21:08
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada yaralanan bazı işçiler hastaneye getirilmeye başlandı.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor - Son Dakika
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