Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde -300 kotunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürürken, madenden yaralı olarak kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılmaya başlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılıyor - Son Dakika

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