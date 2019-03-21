Son Dakika Haberleri: Madenden Acı Haber

Madenden Acı Haber

48 dakika önce

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Madenden Acı Haber, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı. Gelik'teki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi. 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ocakta mahsur kalan maden işçisi Soner Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayın ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve maden işçisinin yakınları olay yerine geldi.

(Onur Altındağ - Barış Doğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Kilimli, Zonguldak, Maden İş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madenden Acı Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]