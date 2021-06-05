Madenden su motoru çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir madenden su motoru çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesinde bulunan bir madenden 18 bin liralık su motoru çalındığı ihbarını alan Jasat Dedektif Timleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde oturdukları tespit edilen 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada D.S., ile F.R.K. kısa sürede yakaladı. Yakalanan, şüphelilerin kiralık araçla olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları 18 bin liralık su motorunu 5 bin lira karşılığından sattıkları tespit edildi. Su motorları satıldıkları yerden alınarak, maden işletme yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer zanlıyı arama çalışmaları ise devam ediyor. - ESKİŞEHİR