Son Dakika Haberleri: Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
Son Dakika Güncel Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler

Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine...

Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek verdi.


Maden işçileri yer altına inmeden önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, harekata katılan Mehmetçik için dualar etti. Törende ayrıca, 1941 yılından bu güne kadar maden kazalarında şehit olan 443 maden şehidi için yapılan anıtın açılışı yapılarak dualar edildi.


GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, anıta yeni maden şehitlerinin eklenmemesi temennisinde bulunarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere başarılar diledi.


Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve çok sayıda maden işçisi katıldı. - ZONGULDAK

Suriye Milli Ordusu, Zonguldak, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var
Amerikalılarla, Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madene inmeden önce Mehmetçik için dua ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]