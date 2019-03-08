Son Dakika Haberleri: Madeni Hırsızlar Atm'yi Soydu

Madeni Hırsızlar Atm'yi Soydu

1 saat önce

Antalya'da bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsızlar bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı.

Madeni Hırsızlar Atm'yi Soydu, System.String[]
Antalya'da bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsızlar bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Güzeloba Mahallesi'nde bulunan özel bir bankaya ait ATM'de dün gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ATM'nin kapısını kırdıktan sonra arka kısımdaki hazne bölümüne yöneldi. Hırsız ya da hırsızlar, içerisinde madeni paraların bulunduğu para haznesini çalarak kayıplara karıştı. Olayda, kağıt paraların bulunduğu bölümün alınamadığı öğrenilirken, sabah erken saatte bölgeden geçen ve kapının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekibin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, ATM'de parmak izi çalışması yaparken, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı.

Polis ATM'yi soyan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Güzeloba Mahallesi, Antalya, 3. Sayfa
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