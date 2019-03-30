Son Dakika Haberleri: Madeni Yağ Tenekesi İçerisinde 3 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Madeni Yağ Tenekesi İçerisinde 3 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.A. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Polis, Gevaş, Van, Yerel
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