Madeni Yağ Tenekesi İçerisinde 3 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.A. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:20 Kaynak: İHA
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