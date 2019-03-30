Madeni Yağ Tenekesi İçerisinde 3 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Madeni yağ tenekesi içerisinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi



VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada 23 adet madeni yağ tenekesi içerisine zulalanmış toplam 3 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.A. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

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