Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON) öncülüğünde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yer altında kullandığı "Yer altı esnek mekanize tahkimat teçhizatı" sistemi "MAKZON 1" yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak'ta üretildi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatıyla Zonguldak MAKZON'un öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezi'nin atölyesinde ilk yerli ve milli kaynaklarla, TTK'nın maden ocaklarında kullandığı ve dışarıdan ithal ettiği kırk ayak olarak tabir edilen sistemin üretimi için çalışma başlatıldı.

TTK'nın Çin'den ithal ettiği sistem MEKSA Eğitim Merkezinde yaklaşık 20 gün süren çalışmanın "MAKZON 1" üretildi.

Sistemin tanıtım etkinliğine Vali Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak MAKZON Başkanı Murat Uzun, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Umut Sefer Güneşcik, MEKSA sorumlusu Soner Aksakal ve ilgili firma yetkilileri katıldı.

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı konuşmada, mekanize sistemin yapılmasıyla ilgili planlarının olduğunu ancak kısı sürede yapılmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Zonguldak'ta maden makineleri imalatı kümelenmesiyle ilgili konuştuklarında muhataplarının amaçlarının ne olduğunu anlayamadıklarını ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Partnerlerimiz ve beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bu işi biliyorlardı. Bu ürünün ortaya çıkacağını bende ve arkadaşlarımızda biliyorlardı ve bu daha bir başlangıç. Bizde bu ürünü üretecek bilgi ve teknoloji var. Alt yapı var. Bu ürünü satacak bir pazarda var. Maden makineleri konusunda bizim bilgimizi ve becerimizi ürüne dönüştürüp hitap edebileceğimiz yerli bir pazar var, hemde bütün maden sektörüne gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ürün verebileceğimiz devasa bir pazar var. TTK'nın bize olan yaklaşımı da güzel. Zonguldak'ta maden makine sektörü bu yolda alınacak yapılacak çok işleri var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz."

Zonguldak MAKZON Başkanı Murat Uzun derneklerinin yeni kurulduğunu belirterek, "Ortaya Çin'den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güç birliği yaparak ürettik. Hedefimiz TTK'nın önümüzdeki süreçte alacağı yaklaşık 400 metrelik bir alanda buda milyonlarca lira demek. Bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız." dedi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun geçtiğimiz yıl sistemi Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini ancak Zonguldak'ta üretim yapılan bu makineyle birlikte ihaleye çıkılmadan doğrudan temin yoluyla karşılanabileceğini kaydetti.