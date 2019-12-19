Madenlerde 812 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde, 2018 yılında 812 milyon ton atık meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, maden işletmeleri tarafından bu dönemde 249 milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 51,2'si kuyulardan, yüzde 22,3'ü deniz ve kaynaklardan, yüzde 10,4'ü ocak içi sulardan, yüzde 4'ü akarsulardan, yüzde 3,7'si göl ve göletlerden, yüzde 8,4'ü de diğer su kaynaklarından sağlandı.

Maden işletmeleri tarafından geçen yıl deşarj edilen toplam 161 milyon metreküp atık suyun, yüzde 83,3'ü denize, göle, akarsuya, yüzde 7,8'i atık barajına, yüzde 1,4'ü ocak içine, yüzde 1,2'si foseptiğe, yüzde 1'i araziye, 5,3'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

14 milyon metreküp atık su arıtıldı

Söz konusu işletmeler tarafından 2018 yılında toplam 14 milyon metreküp atık su arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 88,9'una fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 11,1'ine ise biyolojik arıtma uygulandı. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan 14 milyon metreküp atık suyun yüzde 54,2'si deşarj edildi, yüzde 45,8'i ise işletme içinde yeniden kullanıldı.

Maden işletmelerinde geçen yıl 812 milyon ton atık oluştu. Bunun yüzde 99,9'u mineral atıklardan meydana geldi. Mineral atıkların ise yüzde 97,9'unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın yüzde 71,2'si pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 26,2'si ocak içine geri dolduruldu, yüzde 2,6'sı ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.