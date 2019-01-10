Madenşehri Köyünün Yeni Yerleşim Alanında Çalışmalar Başladı

Karaman'da Madenşehri köyünün sit alanı ilan edilmesiyle birlikte yıllardır süre gelen sorun İl Genel Meclisi kararıyla çözüme kavuşuyor.

Karaman'da Madenşehri köyünün sit alanı ilan edilmesiyle birlikte yıllardır süre gelen sorun İl Genel Meclisi kararıyla çözüme kavuşuyor.



Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, "Madenşehri köyünün tarihi dokusu nedeniyle sit alanı ilan edilmesinin ardından burada oturan vatandaşlar evlerine bir çivi dahi çakamıyordu. Eski yerleşim yerinin kuzeyinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından planlanan yeni yerleşim yeri imar planı İl Genel Meclisinde görüşülerek onaylandı ve şuanda vatandaşlar tapularını almaya başladı. Yeni yerleşim yerinde vatandaşlarımız için toplam 80 adet konut alanı, 4 adet eğitim alanı, 5 adet açık ve yeşil alan, 2 adet sosyal ve kültürel tesis alanı, 1 adet ibadet alanı ile 2 adet ticari alan bulunmakta. Biz de İl Özel İdaresi olarak altyapı hizmetleri, içme suyu, yol gibi hizmetlerin götürülebilmesi için gerekli proje ve çalışmaları başlattık. İçme suyu projesi için ihalemiz yapıldı. İnşallah Milletvekillerimiz inde destekleri ile en kısa sürede Madenşehri köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız hak ettikleri şekilde yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına başlayacaklar. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KARAMAN

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