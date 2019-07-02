Madımak'ın yıl dönümü için il dışından gelenleri taşıyan araçlar şehir girişlerinde durdurularak...
1 saat önce
Madımak'ın yıl dönümü için il dışından gelenleri taşıyan araçlar şehir girişlerinde durdurularak arandıSİVAS - Sivas'ta 1993 yılında Madımak olaylarının 26. Yıl dönümünde anma etkinliğine katılmak için il dışından gelenlerin araçları, şehir girişlerinde durdurularak arandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
Madımak'ın yıl dönümü için il dışından gelenleri taşıyan araçlar şehir girişlerinde durdurularak arandı
SİVAS - Sivas
'ta 1993 yılında Madımak olaylarının 26. Yıl dönümünde anma etkinliğine katılmak için il dışından gelenlerin araçları, şehir girişlerinde durdurularak arandı.
Sivas'ta 1993 yılında Madımak otelinin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma etkilikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak için Sivas dışından çok sayıda kişi otobüslerle Sivas'a geldi. Polis
tarafından, etkinliklerin güvenliği gerekçesi ile şehir girişlerinde durdurulan otobüslerde ki yolcularda kimlik kontrolü yapıldı. Otobüsler arandı. Yapılan aramalarda her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı
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