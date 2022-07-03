MADIMAK KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDEN 33 AYDIN BEYLİKDÜZÜ'NDE ANILDI - Son Dakika
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MADIMAK KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDEN 33 AYDIN BEYLİKDÜZÜ'NDE ANILDI

03.07.2022 09:40

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 yazar, şair ve düşünürler Beylikdüzü'nde anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 yazar, şair ve düşünürler Beylikdüzü'nde anıldı. Alevi Kültür Dernekleri tarafından Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Çalık burada yaptığı konuşmada, "Eşit yurttaşlık en temel hakkımız ve talebimizdir. En temel haklarımız için buradayız. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bu ülkenin üzerinden bu kötü ve karanlık düşüncenin bir an önce kaybolmasını diliyorum? dedi.

Katliamın 29'uncu yıldönümünde Fatma Ana Cemevi'nde gerçekleşen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'PİR SULTANLAR ÖLMEZ'

33 aydını rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Çalık, 'Burada amaç sadece Alevi inancı değildi. Eşit, özgür ve bir arada yaşamak isteyen herkese karşı işlenen suçtu. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta insanlık öldü ama ne fayda; Pir Sultanlar ölmez. Sazın üstüne saz, sözün üstüne söz gelmez. Toplumsal vicdanın rahatlaması gerek. Toplumsal vicdan hala rahat değil. Sorumlular maalesef ortaya çıkarılmadı. Toplumsal barışın en büyük engeldir bu' diye konuştu.

'BİR OLMAYA VE BİR ARADA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eşit yurttaşlık vurgusu yapan Çalık, 'İnsanlığı kardeş bilen, bir araya getiren, bir olmamızı sağlayan ve bir arada durmamızın kıymetini bilen inancı Beylikdüzü'nde yaşatmaya devam edeceğiz. Huzur ve barış ortamını Beylikdüzü'nde üst düzeyde yaşatacağız. İnançlar ve kimlikler üzerinden kutuplaştırıcı değil, inadına birleştirmeye, bir olmaya ve bir arada durmaya devam edeceğiz. 33 canın Anka Kuşu misali göklere yükselişidir Sivas. Adalet, barış ve kardeşlik için bir arada yaşamak için buradayız. En temel talebimiz ve hakkımızdır eşit yurttaşlık ve en temel haklarımız için buradayız. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bu ülkenin üzerinden bu kötü ve karanlık düşüncenin bir an önce kaybolmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sivas'ta hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Okunan isimlerin fotoğraflarını taşıyan kişiler sahneye çıktı. Muhibe Akarsu'nun fotoğrafını taşıyan Çalık da sahneye çıkarak anmaya katıldı. Yapılan anmanın ardından hayatını kaybedenler için zakirler tarafından söylenen deyişlerle semah dönüldü. Anma programı, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarıtaç ve Gökhan Gökmen'in, hayatını kaybedenler için söylediği türkülerle sona erdi.

YORUMLAR
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Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenler Ankara'da da Anıldı Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenler Ankara'da da Anıldı
Kaynak: DHA

Madımak Oteli, Beylikdüzü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MADIMAK KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDEN 33 AYDIN BEYLİKDÜZÜ'NDE ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MADIMAK KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDEN 33 AYDIN BEYLİKDÜZÜ'NDE ANILDI - Son Dakika
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