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Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti - Son Dakika

Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

19.07.2021 15:57
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti, System.String[]

Sivas "Madımak Katliamı" davasında müebbet hapse mahkum edilen ancak sağlık sorunları nedeniyle Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilerek serbest bırakılan Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Kılıç, uzunca bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Oteli'nin yakılması ve 33 kişinin ölmesiyle ilgili davada idam cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

SENE BAŞINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

27 yıl cezaevinde kalan Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu sonucunda Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince 31 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affetmesi sonucu tahliye edilmişti.

87 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, bugün Sivas'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Madımak Oteli, Anayasa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti - Son Dakika


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