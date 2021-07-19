2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Oteli'nin yakılması ve 33 kişinin ölmesiyle ilgili davada idam cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.
27 yıl cezaevinde kalan Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu sonucunda Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası gereğince 31 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affetmesi sonucu tahliye edilmişti.
87 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, bugün Sivas'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti - Son Dakika