Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyor - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında açılan kursta madımak otundan lokum ve baklava üretildi.

Sivas'ta oyunlara, türkülere, manilere konu olan, yörenin kültüründe önemli yer tutan madımaktan yapılan lokum ve baklava tadanların damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında Sivas'ın kültüründe önemli bir yeri olan madımağın çeşitli yiyeceklerini yaptıklarını söyledi.

Madımağın 180 çeşit yemeğinin olduğunu belirten Baker, "Madımak güçlü bir antioksidandır, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir ve kan şekerini düzenler." dedi.

Vatandaşların madımağı mart ve nisan aylarında topladıklarını dile getiren Baker, "Vatandaşlarımızdan madımağın sadece yemeğini değil, lokumunu, baklavasını ve diğer çeşitli yiyeceklerini de yaparak çocuklarına ve ailelerine sunmalarını istiyoruz. Bunun için projemiz kapsamında aşçı öğretmenlerimiz madımaktan çeşitli ürünler yaptı ve kursiyerlerimiz de bunu öğrendiler." ifadelerini kullandı.

Baker, madımak lokumunun daha önce yapıldığını dile getirirken, "Madımak baklavasını Sivas'ta ilk kez yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çok güzel bir ürün ortaya çıkarttılar, tadı da gayet güzel. Bunu özellikle öğrenmek isteyenler olursa 'Sağlıklı Mutfak Atölyesi' projemize katılabilirler." diye konuştu.

Usta öğretici Leyla Susamış ise madımağın çok faydalı bir bitki olduğuna vurgu yaparak, "Sivas halkına daha yararlı olması için lokumunu, şerbetini, baklavasını, yemeğini, kavurmasını ve mantısını yaptık. Çok rağbet gördü ve çok güzel oldu." bilgisini paylaştı.

Aşçı eğitmeni Sema Geçgel de Sivas yöresine ait madımağı ana yemek olarak çalıştıklarını söyledi.

Yemek haricinde farklı bir lezzet ortaya çıkartmak için madımak baklavası yaptıklarını dile getiren Geçgel, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yeni nesle farklı yöntemde bir şeyler öğrettiğimiz için çok mutluyuz. Madımağın lokumu oluyor neden baklavası olmasın diye düşündük. Püre haline getirerek hamurumuzda madımak kullandık. Açarak baklava şekline dönüştürdük, farklılık yaratmak istedik." değerlendirmesini yaptı.

Madımak bitkisi

İlkbaharda kırlardan toplanan madımak bitkisi Sivas yöresinin kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde yetişen madımağın yemeği ve çorbası yapılıyor. İlkbaharın gelmesiyle yöresel kıyafetlerle toplu halde kırsal alanlara madımak toplamaya giden kadınlar, türküler ve maniler eşliğinde hem baharın tadını çıkarıyor hem de sofralarına girecek aşı elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Madımak oylum oylum/Geliyor civan boylum/Civan boylum gelirse/Şen olur benim gönlüm" dizeleriyle başlayan Sivas türküsüne de konu olan madımak, daha çok Sivas ve çevresinde biliniyor.