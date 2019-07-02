Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi
23 dakika önce
Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas
'ta bir araya geldi
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