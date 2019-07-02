Son Dakika Haberleri: Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi
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Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi

23 dakika önce

Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi.

Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi
Madımak olayının yıl dönümünde yüzlerce kişi Sivas'ta bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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