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Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor - Son Dakika

Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor

02.07.2021 12:44
Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor, System.String[]

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Otel'de yaşanan olaylarla ilgili hayatını kaybedenler, katliamın 28'inci yılında Bayraklı'da düzenlenen söyleşi ve dinletiyle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Otel'de yaşanan olaylarla ilgili hayatını kaybedenler, katliamın 28'inci yılında Bayraklı'da düzenlenen söyleşi ve dinletiyle anıldı. Çiğli Belediyesi de, bir program düzenleyerek hayatını kaybedenleri anacak.

Bayraklı Belediyesi ile İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi iş birliğiyle düzenlenen Sivas katliamı anma etkinliğinde, hayatı kaybedenler unutulmadı.

Programda; CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, 1993 yılında Sivas katliamında yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı 25.-26. dönem CHP İzmir Milletvekili, önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, araştırmacı-gazeteci ve yazar Erdoğan Aydın konuşmacı olarak katılırken, Ege Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Gani Pekşen de dinleti sundu.

Yaşamını yitirenler anısına saygı duruşuyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "28 yıllık acı. Her ne kadar Pir Sultan Abdal etkinliğinde Alevi yurttaşlarımıza yönelik bir katliam gibi gözükse de aslında aydınlığa, ülkemizin aydınlarına, çağdaş insanlara, ülkemizin geleceğine yönelik yapılan bir işti bu. Onların dünyasından, o yolda yürüyen biri olarak hepsinin huzurunda saygıyla, hürmetle eğiliyorum" diye konuştu. Programda, olayın tarihsel sürecini araştırmacı-gazeteci ve yazar Erdoğan Aydın anlattı. CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP 25. 26. dönem milletvekili önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt birer konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü CHP önceki dönem PM Üyesi Didem Gültekin'in yaptığı etkinliğe Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, İYi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ve dernek üyeleri, Yamanlar Cemevi Dedesi Özdoğuş Sağlam, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiğli Belediyesi Madımak'ı unutmadı

Çiğli Belediyesi tarafından, yaşanan katliamın 28. yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Fakir Baykurt Fuaye Salonunda, Sivas katliamı tanıklarından fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer'in koordinatörlüğünde "2 Temmuz Sivas Madımak Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek. Fotoğraf sergisinin ardından Fakir Baykurt Etkinlik Salonunda fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer'in yönetmenliğini yaptığı "Sesini Yitiren Şehir: Sivas" belgeselinin gösterimi yapılacak. Etkinlikler, Lütfiye Aydın, Hidayet Karakuş, Mehmet Özer ve Zerrin Taşpınar'ın katılımıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak "1 Katliam 4 Tanık" söyleşisi ile sona erecek.

Başkan Gümrükçü: "Acısı yüreğimizde"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "28 yıl önce Sivas'ta yalnızca bir grup aydına değil Cumhuriyet ile elde ettiğimiz değerlere karşı bir saldırı düzenlendi. O gün Sivas'taki etkinliğe katılmak üzere orada bulunan aydınlar bu ülkenin bir arada yaşama kültürünün umuduydu. Saldırıyı yapan karanlık zihniyet işte milletimizin bu umuduna kastetti. Milletimiz bu katliamı yapanları asla affetmeyecek. Ülkemizin her bir ferdine düşen görev, bu acı hadiseden ders almak ve farklılıklarımızı birer değer kabul ederek bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamaktır. Yüreklerimizi dağlayan bu vahşetin 28. yıl dönümünde yaşananları genç nesillere anlatmak ve kaybettiğimiz aydınlarımızı anmak adına bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi. - İZMİR

Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor
Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor
Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor

Bayraklı, Madımak, Sivas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Madımak olaylarında hayatını kaybedenler İzmir'de anılıyor - Son Dakika


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